Jetzt wird Selena Gomez vorgeworfen, Hailey zu kopieren!

Was denn nun? Seit Jahren werden Justin Biebers (29) Ex-Freundin Selena Gomez (30) und seine Ehefrau Hailey Bieber (26) miteinander verglichen. Erst vor wenigen Wochen hatte sich Hailey den Vorwurf anhören müssen, sie würde mit ihrer neuen Kochshow das Kochformat von Selena kopieren. Nun wurde der Spieß umgedreht und Selena sieht sich ganz ähnlichen Anschuldigungen ausgesetzt. Fans des Models behaupten nämlich: Selena würde Haileys Kleidungsstil nachahmen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Selena Schnappschüsse, die sie mit einer Freundin in Paris zeigen. Darauf trägt die Sängerin einen blauen Rollkragenpullover, einen beigen Trenchcoat, goldene Reifohrringe und eine Sonnenbrille. Während sich einige Fans begeistert zeigen, fanden sich auch Kommentare wie folgender unter dem Post: "Warum klaust du Haileys Stil, um dich anzuziehen? Oh! Ich weiß, weil du und dein Team ein Bild von Hailey an der Wand hängen habt, um euch zu inspirieren, richtig? Eifersüchtiges Mädchen." Ein anderer Nutzer schreibt: "Sie versucht, sich wie Hailey zu benehmen."

Auch wenn die beiden Frauen bereits öffentlich die Gerüchte um einen Beef aus dem Weg geräumt hatten, wollen die Vergleiche offenbar nicht abreißen. Die Situation soll für alle Beteiligten belastend sein. Der Mann in der Mitte, Justin Bieber, hatte sich angeblich sogar schon mit seiner Verflossenen in Verbindung gesetzt, um diese darum zu bitten, ihren Fans wegen der Hailey-Hetze ins Gewissen zu reden.

Instagram Selena Gomez mit einer Freundin in Paris im Mai 2023

tyrellhampton Hailey Bieber und Selena Gomez gemeinsam auf einem Event im Oktober 2022

Getty Images Justin und Hailey Bieber im Januar 2020 in Los Angeles

