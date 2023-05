Nach Erfolg: Selena Gomez bekommt weitere Kochshows!

Es läuft bei ihr! Popstar Selena Gomez (30) hat in jungen Jahren schon einiges erreicht: Auf ihre Erfolge in der Musik- und Filmbranche folgte im Jahr 2020 eine eigene Kochshow namens "Selena + Chef", in der die Sängerin ihre liebsten Gerichte kocht und Fans ihre häusliche Seite zeigt. Nun hat Selena einen weiteren dicken Fisch an Land gezogen, denn: Es sind noch zwei weitere Kochformate mit ihr geplant!

Wie Variety berichtet, ist der Popstar nach dem durchschlagenden Erfolg seiner Kochsendung für zwei weitere Showkonzepte vorgesehen. Das eine soll noch in diesem Jahr zur Weihnachtszeit ausgestrahlt werden, da Selena darin festtagstaugliche Gerichte zubereiten wird. Das zweite geplante Format soll die Performerin dabei zeigen, wie sie die Restaurants berühmter Köche aufsucht, um in deren Küchen ihre berühmtesten Gerichte nachzukochen.

Diese Nachrichten folgen auf den letzten Skandal rund um das Model Hailey Bieber (26), dem bereits seit Jahren eine Fehde mit Selena nachgesagt wird. Nachdem Hailey eine eigene Kochshow gestartet hatte, in der sie unter anderem schon mit Model-Kollegin Kendall Jenner (27) aufgetreten war, wurde ihr zum wiederholten Male vorgeworfen, Selena zu kopieren. Die beiden Frauen werden häufiger miteinander verglichen, seitdem Hailey mit dem Popstar Justin Bieber (29) verheiratet ist. Mit diesem verbindet Selena eine turbulente Liebes-Vergangenheit.

Anzeige

Getty Images Selena Gomez im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez im März 2023

Anzeige

tyrellhampton Hailey Bieber und Selena Gomez gemeinsam auf einem Event im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de