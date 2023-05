Madonna will auf der Bühne mit Dragqueens verhaftet werden!

Madonna (64) machte im Rahmen ihrer jahrzehntelangen Karriere nicht nur aufgrund ihrer Musik auf sich aufmerksam. Mit ihrer Freizügigkeit und der öffentlichen Darstellung von Erotik geriet sie schon häufiger in die Kritik. 1992 veröffentlichte die "Like A Virgin"-Interpretin ein eigenes Sex-Buch, das heute von vielen Fans als ikonisch befunden wird. Doch die Sängerin steht offensichtlich auch auf Auseinandersetzungen mit der Polizei: Madonna will nun auf der Bühne verhaftet werden!

Die Musik-Ikone hat wohl vor, ihre bevorstehende Celebration Tour unvergesslich zu machen. "Madonna weiß immer noch, wie man die Leute auf die Palme bringt und genießt es", plaudert ein Insider von Radar Online aus. "Sie weiß, dass ihr Erfolg genauso viel mit ihrer Fähigkeit zu schockieren zu tun hat wie mit ihrem Talent. Deshalb bereitet sie sich darauf vor, bei einem Auftritt mit Dragqueens in Tennessee verhaftet zu werden, wo es entsprechende Gesetze gibt", fügt die Quelle hinzu. Auf der Bühne in Handschellen verhaftet zu werden, wäre demnach der Höhepunkt ihrer Karriere.

Das wäre nicht das erste Mal, denn bereits in den 90ern war Madonna während ihrer "Blonde Ambition"-Tournee beinahe verhaftet worden. Während ihres Auftritts hatte der Popstar einen sexuellen Akt simuliert, während sie "Like A Virgin" gesungen hatte. Auch wenn die Polizei schon mehrere Male mit einer Festnahme gedroht hatte, blieb die Powerfrau immer standhaft. "Ich werde meine f*cking Show nicht ändern", stellte sie klar.

Getty Images Madonna im Polizei-Outfit

Getty Images Madonna beim Finale vom Eurovision Song Contest 2019

Getty Images Madonna bei den Grammys 2023

