Selma kommt beim GNTM-Unterwassershooting an ihre Grenzen!

Selma wird bei Germany's next Topmodel mal richtig herausgefordert! Die 18-Jährige ist die absolute Überfliegerin der aktuellen Staffel: Sie überzeugt nicht nur bei Fotoshootings, Videoshoots und auf dem Laufsteg, sondern konnte bereits drei große Jobs ergattern. Damit hat sie die Nase in der Show eindeutig ganz vorne – doch in der neusten Folge muss die Abiturientin die Zähne zusammenbeißen: Das Unterwassershooting verlangt Selma einiges ab!

In der heutigen Folge müssen die Models in knappen Lederoutfits in einem Tank voller Wasser posieren. Keine leichte Aufgabe – besonders für Selma! "Es gibt tatsächlich nicht so viele Sachen, vor denen ich Angst habe, aber unter Wasser fühle ich mich nicht so wohl", erklärt sie ängstlich. Beim Surfen als Kind sei die Berlinerin mehrfach fast ertrunken. Trotzdem wagt sich sie unter Wasser – doch die Panik ist ihr in ihrem Gesicht deutlich anzusehen und dementsprechend auch auf den Fotos sichtbar.

"Sie hat Angst und man sieht das auch. [...] Ich glaube, das ist nicht so einfach für die Selma zu hören heute, denn jede Woche bekommt sie Lob, räumt einen Job nach dem nächsten ab", stellt Heidi Klum (49) fest. Die Kandidatin versucht es zwar, doch die Chefjurorin ist gar nicht glücklich mit dem Ergebnis: "Selma ist auch mal an ihre Grenze gekommen heute."

