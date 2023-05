Tina Turner wirkte auf letztem Foto schon gebrechlich

Man hat es ihr schon länger angesehen! Am Mittwoch hat die Musikwelt eine Legende verloren: Sängerin Tina Turner war im Alter von 83 Jahren in der Schweiz verstorben. Auch wenn ein natürlicher Tod als Ursache verlautet worden war, so waren die gesundheitlichen Probleme der Sängerin schon länger bekannt. Auf dem letzten Foto des Stars, das sie vor zwei Jahren veröffentlicht hatte, erkennt man nun: Tina wirkte schon damals sehr gebrechlich!

Anlässlich der Veröffentlichung ihres Dokumentarfilms "Tina" hatte die Sängerin im März 2021 einen privaten Schnappschuss auf Twitter geteilt, zu dem sie damals folgende Worte gefunden hatte: "Ich bin so aufgeregt, diesen Film mit euch zu teilen." Auf dem Foto posiert die Musikerin in einem schwarzen Hausanzug und mit geballten Fäusten für ihre Fans, wirkt jedoch sehr müde und angeschlagen.

Das bewegte Leben der Sängerin war gezeichnet von vielen Höhen, aber auch Tiefen. Neben einer gewalttätigen Ehe zu Ike Turner (✝76) und dem Verlust von zwei Kindern, hatte die Rock-Legende mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Im Jahr 2017 hatte ihr Ehemann Erwin Bach ihr mit seiner Nierenspende einen großen Liebesbeweis erbracht. Dieser hatte es dem Paar ermöglicht, noch fast sechs weitere Jahre gemeinsam zu verbringen.

