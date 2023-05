Bestätigt Lili Reinhart mit diesem Foto ihre neue Beziehung?

Ist das etwa ihr Neuer? Lili Reinhart (26) und Cole Sprouse (30) trennten sich 2020, nachdem sie rund drei Jahre lang zusammen waren. Der einstige Disney-Star ist mittlerweile schon wieder glücklich an das Model Ari Fournier (24) vergeben. Auch die Riverdale-Schauspielerin soll seit einigen Wochen jemand Neues an ihrer Seite haben: Tiktoker Jack Martin. Nun scheint Lili ihre Liebe auch öffentlich machen zu wollen!

Auf Instagram postet die 26-Jährige einige Fotos eines entspannten Tages im Park. Neben einigen Aufnahmen ihres kleinen Hundes Milo strahlt auch Lili selbst auf einem Selfie in die Kamera. Ein Schnappschuss zeigt allerdings den Hinterkopf eines Mannes – und ganz zufällig hat die Person die gleiche Haarlänge und -farbe wie Jack! Die Fans der Blondine scheinen sich einig zu sein, dass sie so ganz subtil ihre Beziehung verkünden möchte. "Okay, ein Soft-Launch!" und "Dieses Foto könnte ganz schön viel aussagen", meinen zwei User. Ein weiterer fragt ganz direkt: "Ist das Jack Martin?"

Ob es tatsächlich Jacks Hinterkopf ist? Immerhin scheinen Lili und der Hottie schon total verliebt zu sein. Vor einigen Wochen wurden die beiden von Paparazzi am Flughafen erwischt. Auf den Fotos, die Page Six vorliegen, wirken sie superhappy. Sogar einige leidenschaftliche Küsse tauschten die zwei aus!

Instagram / lilireinhart Foto eines Mannes, das Lili Reinhart gepostet hat

Getty Images Jack Martin, Schauspieler

Instagram / lilireinhart Lili Reinhart und ihr Hund Milo im Mai 2023

