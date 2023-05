Blue Ivy (11) tanzt mit Mama Beyoncé auf Konzert in Paris!

Blue Ivy steht ihrer Mutter Beyoncé (41) in nichts nach! Die Sängerin ließ es in den vergangenen Jahren etwas ruhiger angehen, bis sie 2022 ihr großes Comeback mit ihrem Album "Renaissance" feierte. Mitte Mai startete dann ihre gleichnamige Welttournee in Stockholm, seitdem begeistert die "Halo"-Interpretin in vielen Ländern ihre Fans. Immer mit dabei sind ihr Mann Jay-Z (53) und ihre älteste Tochter Blue Ivy – die jetzt sogar mit Mama Beyoncé auf der Bühne performte und die Zuschauer begeisterte!

Auf dem Konzert in Paris wurde das Publikum überrascht, denn: Die Elfjährige gesellte sich bei dem Song "My Power" zu ihrer Mutter. Genau wie die Sängerin trug auch das Mädchen eine silberne Hose mit einem gleichfarbigen, glitzernden Oberteil. In diesem Look tanzte sie gemeinsam mit ihrer Mama und den Background-Tänzern die einstudierte Choreo. Dabei wurde klar: Blue Ivy kann mit Beyoncé mithalten! Offensichtlich hat sie von der Besten gelernt.

Das ist aber nicht das Einzige, womit das Mädchen seiner Mama extrem ähnelt. Nach dem Eröffnungskonzert in der schwedischen Hauptstadt hatten Bilder die Runde gemacht, auf denen Blue mit ihrem Vater im Zuschauerbereich zu sehen ist. Auf den Fotos springt einem die Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter direkt ins Auge – Blue ist das Ebenbild von Beyoncé!

Action Press / Z.J / Backgrid Beyoncé während ihrer "Renaissance"-Welttournee

Getty Images Blue Ivy beim NBA-Spiel in San Francisco

Getty Images Jay-Z und Tochter Blue Ivy Carter beim Super Bowl 2023

