BVB verpasst Meisterschaft: Marco Reus bricht zusammen!

Marco Reus (33) lässt seinen Gefühlen freien Lauf! Heute stand, mit dem 34. Spieltag der ersten Fußballbundesliga, das große Finale an. Zuvor war Borussia Dortmund mit einem Punkt Tabellenführer gewesen – und der FC Bayern München lauerte. Am heutigen Samstag spielten die beiden Spitzenklubs parallel. Der BVB gegen Mainz 05 – die Bayern gegen den 1. FC Köln. Am Ende reichte es für die Schwarz-Gelben nicht. Für den Kapitän bricht eine Welt zusammen...

Der letzte Spieltag lieferte eine emotionale Achterbahnfahrt der Gefühle. Die Dortmunder lagen früh gegen die Mainzer hinten, während der Rekordmeister zu Hause führte. Doch kurz vor Schluss keimte im Dortmunder Westfalenstadion wieder Hoffnung auf – die Kölner hatten gegen die Bayern ausgeglichen. Aber letztlich reichte es nicht – Punktgleich, aber mit der besseren Tordifferenz darf in München die elfte Meisterschaft gefeiert werden. BVB-Kapitän Marco weint nach dem Abpfiff ganz bitterlich, wie Live-Bilder von Sky zeigen. In den Katakomben bricht er letztlich zusammen – nach elf Jahren wollte er unbedingt mit seinem Klub erstmals den Meistertitel holen.

Auch Mats Hummels (34) zeigte sich nach dem knappen Verpassen der Meisterschaft sehr traurig. Zwar ist die Saison jetzt beendet und die Profis dürfen in den Urlaub, dennoch bleiben Schmerz, Trauer und Wut als bitterer Beigeschmack. "Besonders nach heute ist es sehr schwer, das einzuordnen [...] die nächsten Tage werden brutal schwer", gestand der Ex-Mann von Cathy Hummels (35) im Sky-Interview.

Getty Images BVB-Trainer Edin Terzic und Marco Reus im Mai 2023

Getty Images Marco Reus in seiner ersten Saison für den BVB, 2012

Getty Images Mats Hummels im Mai 2023

