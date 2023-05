Ganz in Rosa: Prinzessin Kate bezaubert bei nächstem Termin

Prinzessin Kate (41) setzt weiterhin auf Farben! Seitdem die Britin Teil des britischen Königshauses ist, begeistert sie mit ihrem Gespür für Mode. Ob Krönung oder Charity-Veranstaltung, die dreifache Mutter ist stets stilsicher unterwegs. Vor wenigen Wochen entschied sich die Frau von Prinz William (40) bei einem Event für einen gelben Blazer. Mindestens genauso bunt, aber weniger knallig ging es für Kate zum nächsten Termin!

Am Donnerstagmorgen ging es für die 41-Jährige ins Foundling Museum in London, dort führte Kate angeregte Gespräche über die Auswirkungen von stabilen Beziehungen in der frühen Kindheit. Für diesen Anlass wählte sie einen rosafarbenen Blazer und eine dazu passende Hose – ein Highlight war ein weißer Gürtel, der mit Perlen versehen war.

Bei ihrem Besuch des Anna Freud Centers in der Hauptstadt Englands glänzte Kate vor rund zwei Wochen in einem grünen Kleid, an der Taille trug sie einen schlichten Gürtel. Wie Daily Mail berichtete, traf sich die Royal-Lady mit Schülern, um mit ihnen über psychische Erkrankungen zu reden.

