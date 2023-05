Ignorieren Arnold Schwarzeneggers Kinder unehelichen Sohn?

Herrscht bei den Kindern von Arnold Schwarzenegger (75) Streit? Der Schauspieler hat mit seiner Ex Maria Shriver (67) vier gemeinsame Kinder. Doch während der Beziehung mit der Nichte von John F. Kennedy (✝46) zeugte der Bodybuilder auch einen unehelichen Sohn – seine einstige Haushälterin brachte Joseph Baena (25) zur Welt. Zu dem heute 25-Jährigen hat Arnie ein gutes Verhältnis. Seine weiteren Kids sind hingegen offenbar keine Fans ihres Stiefbruders!

Am Montag fand in Los Angeles die Premiere von Arnies neuem Streifen "Fubar" statt. Dort posierte der ehemalige Gouverneur von Kalifornien stolz mit seinen Töchtern Christina (31), Katherine (33) und deren Ehemann Chris Pratt (43). Auch Joseph war bei dem Event vor Ort – doch laut Page Six soll der Nachwuchsschauspieler von seinen Geschwistern die kalte Schulter gezeigt bekommen haben! "Um ehrlich zu sein, lieben die anderen Kinder Joe nicht. [...] Aus welchem Grund auch immer, lassen die anderen Kinder ihren Ärger über die Affäre an Joe aus!", erklärt ein Insider nun.

Arnies Affäre war 2011 nur wenige Tage nach der Bekanntgabe seiner Trennung von Maria bekannt geworden. Doch die Scheidung von der Beauty zog sich anschließend über ein Jahrzehnt. Erst 2021 wurde sie offiziell – der Grund für diese lange Dauer soll die komplizierte Aufteilung ihres Vermögens gewesen sein.

Anzeige

Getty Images Chris Pratt, Katherine Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger und Christina Schwarzenegger

Anzeige

Getty Images Joseph Baena bei der Premiere von "Fubar"

Anzeige

Getty Images Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de