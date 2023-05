Kim Kardashian spricht über die Trennung von Pete Davidson!

So ging es ihr kurz nach der Trennung! Kim Kardashian (42) und Kanye West (45) waren fast 10 Jahre ein Paar gewesen. Im Februar 2021 war ihre Liebe zerbrochen und sie hatten sich scheiden lassen. Danach fand die Beauty wieder eine neue Liebe – und zwar in keinem Geringeren als Pete Davidson (29). Immer wieder zeigten sie und der Comedian, wie verliebt sie ineinander waren, bis nach neun Monaten Schluss damit war. Nun spricht Kim erstmals über die Trennung von Pete!

Die aktuellste Folge von The Kardashians thematisiert die Trennung der beiden. "Trennungen sind einfach nicht so mein Ding", antwortete Kim auf die Frage, wie sie damit klarkomme. Dennoch sei sie sehr stolz auf sich. "Wir hatten einfach Gespräche und Gespräche, wir hatten darüber gesprochen. Wir haben also beide sehr gut darüber kommuniziert. Es ist natürlich traurig", plaudert die Unternehmerin aus.

Im August des vergangenen Jahres bestätigte eine Quelle gegenüber E! News das Ende der Beziehung von Kim und Pete. Der Grund dafür soll der stressige Alltag und die vollen Terminpläne der beiden gewesen sein. "Sie haben viel Liebe und Respekt füreinander, aber sie fanden, dass die große Entfernung und ihre anspruchsvollen Zeitpläne es wirklich schwierig machten, eine Beziehung zu führen", hatte der Insider berichtet.

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian im April 2022 in Washington D. C.

Getty Images Kim Kardashian auf der Time100 Gala 2023

Getty Images Pete Davidson bei der Met Gala 2023

