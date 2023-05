Model Heidi Klum zieht für neues Urlaubsfoto obenrum blank!

Heidi Klum (49) genießt ihren Urlaub wohl in vollen Zügen. In dieser Woche fanden im französischen Cannes die Filmfestspiele statt. Dafür reisten Prominente aus aller Welt an – auch die Germany's next Topmodel-Moderatorin ließ sich das Spektakel nicht entgehen. Während sie sich für den Red Carpet in ein aufwendiges Kleid warf, genoss sie ihre Freizeit dafür entspannter: Heidi posierte jetzt nur mit einem Bikinihöschen bekleidet für die Kamera.

Auf Instagram teilt die Beauty jetzt einen Urlaubsschnappschuss, der wenig Raum für Fantasien lässt: Sie trägt nur eine knappe schwarze Bikinihose! Auf einer Sonnenliege posiert die Blondine zwar so, dass alle intimen Stellen nicht zu sehen sind, allerdings gibt sie einen Blick auf viel nackte Haut frei. Mit einer weißen Rose in der Hand sieht sie über ihre Schulter und blickt dabei lasziv in die Kamera.

Mit dieser Aufnahme beließ es Heidi allerdings nicht! Sie postete noch ein Video, das sie mit ihrem Mann Tom Kaulitz (33) während eines romantischen Dates am Strand zeigt. In dem kurzen Clip sitzt die 49-Jährige in einem orangefarbenen Glitzerkleid und einem roten Federtuch neben ihrem Liebsten und deutet sogar einen Kuss auf seine Wange an. "Ich liebe dich", richtete sie das Wort unter ihrem Beitrag an den Musiker.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum in Cannes 2023

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im Mai 2023

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de