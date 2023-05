Arnold Schwarzenegger schwärmt von seiner Tochter Katherine

Er ist mächtig stolz auf seine Älteste! Arnold Schwarzenegger (75) hat insgesamt fünf Kids und ist seit einigen Jahren auch Opa. Seine Tochter Katherine (33) bescherte dem Terminator-Star zwei kleine Enkelkinder: Die zweijährige Lyla Maria und die einjährige Eloise Christina. Wie ist es für den gebürtigen Österreicher, dass sein Töchterchen nun selbst Nachwuchs hat? Arnold ist total begeistert von Katherine als Mama!

"Es ist schön zu sehen, wie die eigenen Kinder Kinder bekommen und diese neue Dimension zu sehen", erklärt der 75-Jährige im Interview mit People und fügt hinzu: "Man sieht sie aufwachsen, man sieht, wie sie zur Schule gehen. [...] Aber jetzt zu sehen, wie sie Eltern werden? Das ist fantastisch. Es ist wirklich großartig." Es sei bemerkenswert, wie Katherine ihre beiden Mädels aufzieht: "Es macht wirklich Spaß, sie zu beobachten und mit ihr abzuhängen und zu sehen, wie sie auf die Kinder reagiert, weil sie so toll mit ihnen umgehen kann."

Arnolds jüngste Enkeltochter Eloise feierte erst kürzlich ihren allerersten Geburtstag – Mama Katherine wurde an diesem besonderen Tag auch total emotional: "Was für ein Jahr und was für ein Segen sie ist. Mein kleines, lächelndes Baby, das mich zur Mama von zwei Mädchen gemacht hat. Sie ist pure Freude, Spaß und Glück", gratuliert die 33-Jährige der Kleinen in einem süßen Instagram-Post.

Getty Images Chris Pratt, Katherine Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger und Christina Schwarzenegger

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und ihre Tochter Eloise im Mai 2023

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger mit ihren Töchtern Lyla und Eloise

