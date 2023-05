Kim Kardashian leidet sehr unter Verhalten von Ex Kanye West

Kim Kardashian (42) zeigt, wie es ihr wirklich geht. Vor rund zwei Jahren hatte sich die Reality-TV-Bekanntheit von ihrem Mann Kanye West (45) getrennt. Seitdem sorgt der Rapper regelmäßig für Schlagzeilen, indem er unter anderem über seine Ex und die Erziehung der gemeinsamen Kinder herzieht. Die Unternehmerin bleibt derweil stark und äußert sich nicht dazu. Doch nun offenbart Kim, wie sehr sie unter den Machenschaften ihres Ex-Mannes leidet.

In der neuesten Folge von The Kardashians spricht Kim mit ihrer Mutter Kris Jenner (67) und gibt zu, unter Panikattacken zu leiden. Vor allem, dass Kanye immer wieder auf Kims Sextape-Skandal zu sprechen kommt, beschäftigt sie sehr. "Er denkt sich die verrücktesten Geschichten über einen und das Video aus und wir schweigen und sagen nichts zu all den Lügen und all dem Zeug", berichtet sie weinend. Kanye beziehe den Skandal immer wieder auf die gemeinsamen Kinder und meint, Kim sei ein schlechtes Vorbild. Sie ist sich allerdings sicher: "All sein Unfug wird den Kindern eines Tages weitaus mehr schaden als mein Video es je könnte."

Kim und ihre Familie haben sich aber dazu entschieden, die Shitstorms einfach auszuhalten. "Ich weiß, dass meine Kinder das eines Tages zu schätzen wissen und ich weiß, dass das das Beste für sie ist", fügt sie hinzu. Für ihre Kinder wolle sie immer ihre gute Laune bewahren und nicht schlecht über ihren Vater reden.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern Chicago, North und Saint, Weihnachten 2018

Getty Images Kim Kardashian und Kris Jenner im November 2017 in Los Angeles

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

