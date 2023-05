Kylie Jenner und Co.: Star-Auflauf bei Beyoncé-Show in Paris

Sie hat ganz schön viele berühmte Fans! Beyoncé (41) reist aktuell mit ihrer pompösen "Renaissance"-Tour durch die ganze Welt. Momentan bespielt die "Crazy In Love"-Interpretin die größten Stadien Europas – im Juni wird sie auch für drei Shows in Deutschland auf der Bühne stehen. Am Wochenende trat Beyoncé in Paris auf – und unter den Konzertbesuchern waren auch so einige bekannte Gesichter!

Auf TikTok kursieren zahlreiche Clips des Konzerts, was am Freitagabend im Stade de France in der französischen Hauptstadt stattfand. Darauf sind auch die berühmten Besucher zu sehen: Neben Beyoncés Ehemann Jay-Z (53) schauten sich unter anderem Kris Jenner (67) und ihre Tochter Kylie die Show von einer speziellen VIP-Plattform aus an. Auch Rapperin Queen Latifah (53), Lenny Kravitz (59) und die Schauspielerin Natalie Portman (41) standen auf der Gästeliste. Pharrell Williams (50), Selena Gomez (30) und Megan Thee Stallion waren außerdem mit dabei.

Bei der Show durfte sich das Publikum auch über eine besondere Überraschung freuen: Beyoncés Tochter Blue Ivy Carter (11) tanzte mit ihrer Mutter auf der Bühne! Beim Song "My Power" performte sie zwischen den Tänzern eine einstudierte Choreo. Dabei trug sie – ganz wie die Mama – ein silbernes Glitzeroberteil mit einer dazu passenden Hose.

Getty Images Queen Latifah, Rapperin

Getty Images Pharrell Williams, Sänger

Getty Images Jay-Z, Tochter Blue Ivy Carter und Beyoncé

