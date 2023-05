Nach Funkstille: Zayn Malik schreibt liebe Worte im Netz

Was will Zayn Malik (30) damit aussagen? Die vergangenen Monate wurde es recht ruhig um den Sänger. Nach seinem großen Erfolg mit der Boyband One Direction veröffentlichte der Brite noch drei weitere Soloalben. Vor Kurzem teilte er dann im Netz Aufnahmen aus einem Tonstudio und heizte die Gerüchteküche an, dass sich Fans auf neue Musik freuen dürfen. Jetzt meldet sich Zayn auch endlich wieder zurück!

"Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich auf dieser unglaublichen Reise unterstützt haben, insbesondere bei meinen Fans, denen ich mein Leben verdanke. Ich liebe und verehre euch und sehe alles, was ihr für mich tut", schreibt Zayn auf Twitter. Das ist erst der zweite Post von dem Musiker auf der Plattform in diesem Jahr – zuletzt twitterte er etwas zu einem MMA-Kampf. Davor hatte sich Zayn einige Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Fans hoffen derzeit nicht nur auf neue Musik von Zayn – auch auf eine Reunion seiner Band One Direction spekulieren einige. Immer wieder werden die anderen Mitglieder Harry Styles (29), Niall Horan (29), Louis Tomlinson (31) und Liam Payne (29) diesbezüglich gefragt. Vergangenes Jahr befeuerte Zayn diese Gerüchte, als er in einem Instagram-Video einen Song der Band sang.

Instagram / dan_z_bar Zayn Malik und Daniel Zaidenstadt im April 2023

Getty Images Zayn Malik, Sänger

Getty Images One Direction im November 2014

