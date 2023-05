Rührende Worte: Arnold äußert sich zu Bruce Willis' Rückzug

Arnold Schwarzenegger (75) kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Als Schauspieler, Sportler und Politiker ist er ein wahres Allround-Talent. Bereits für zahlreiche Filmprojekte stand Arnold vor der Kamera: so auch gemeinsam mit Bruce Willis (68) in der Filmreihe "The Expendables". Doch aufgrund seiner Aphasie-Diagnose und der Demenz beendete sein Schauspielkollege vor einem Jahr frühzeitig seine Karriere. Jetzt äußerte sich Arnold erstmalig zum Rückzug von Bruce.

"Ich finde ihn fantastisch. Er war jahrelang ein riesiger Star", schwärmte der 75-Jährige gegenüber CinemaBlend. Doch als sei das nicht genug, fügte er kurzerhand hinzu: "Und ich denke, dass er immer als ein großartiger Star in Erinnerung bleiben wird." Der Schauspieler könne verstehen, dass Bruce seine Karriere aufgrund seiner Gesundheit beenden musste, dennoch sei er sich sicher: "Aber im Allgemeinen, wissen Sie, gehen wir nie wirklich in Rente. Actionhelden, die laden nach."

Erst kürzlich verriet Bruces Ehefrau Emma Heming (44), wie sie mit der Pflege ihres Mannes zurechtkommt. "Ich halte durch und tue mein Bestes. Und ich verwandle meinen Schmerz in etwas Gutes", betonte die Brünette in einem Livestream auf Instagram. Dennoch sei die neue Situation durchaus eine "schwere Last", die sie zu tragen habe.

