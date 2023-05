Tina Turners Heimatstadt will eine Ehrenstatue errichten

Vergangenen Mittwoch gingen traurige Neuigkeiten um die Welt: Tina Turner (✝83) ist verstorben. Die Sängerin starb Berichten zufolge eines natürlichen Todes. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte die "What's Love Got To Do With It"-Interpretin mit ihrem Mann Erwin Bach in der Schweiz. Geboren und aufgewachsen ist Tina aber in einer Kleinstadt im US-Staat Tennessee – und dort will man ihr nun mit einer Statue gedenken!

Bill Rawls Jr., der Bürgermeister von Brownsville, plant ihr zu Ehren ein Denkmal im Stadtpark zu errichten. "Wenn Tina die Bühne betrat, gehörte sie ihr. Wir wollen, dass diese Statue diese Leidenschaft repräsentiert", erklärt er gegenüber TMZ. Tina sei eine große Inspiration gewesen: "Sie hat den Menschen in Brownsville gezeigt, dass es keine Rolle spielt, wo man anfängt, sondern dass man seine eigene Geschichte hat, wenn man am Ende ankommt."

Ihre letzte Ruhe wird die Rock'n'Roll-Ikone aber nicht in der kleinen Stadt finden. Seit einigen Jahren besitzt Tina die Schweizer Staatsbürgerschaft und soll offenbar auch dort im Kreise der Familie und engster Vertrauter begraben werden. Wann genau die Trauerfeier stattfindet, steht nicht fest. Laut Radar Online könnte es aber schon zeitnah sein – Tinas Freundin Oprah Winfrey (69) reiste bereits in die Schweiz. Sie kam vergangenen Donnerstag mit ihrem Privatjet in Zürich an.

Getty Images Tina Turner im Februar 2011

Getty Images Tina Turner, Musikerin

VISUAL Tina Turner und Oprah Winfrey in New York 2005

