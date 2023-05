Top oder Flop? Katy Perry überrascht als Latex-Fliegenpilz

Katy Perry (38) zeigt mal wieder ihre Vorliebe für besondere Outfits! Die Sängerin ist nicht nur für ihre Ohrwürmer wie "I Kissed a Girl" oder "California Gurls" bekannt, sondern auch für ihre meist ausgefallenen Looks. So erschien die Musikerin unter anderem schon als Riesen-Ingwer oder als Hamburger in der Öffentlichkeit. Jetzt überrascht Katy mit einem weiteren besonderen Outfit: Sie zeigt sich als Latex-Fliegenpilz!

Ihren ausgefallenen Look präsentierte die 38-Jährige am Samstag während ihres Konzerts in Las Vegas. Katy betrat in einem roten Latex-Body die Bühne. Dazu kombinierte sie eine ebenfalls rote Fransenhose. Ihr Outfit rundete die Musikerin mit einem Hut ab, der wie der Kopf eines Fliegenpilzes aussah.

Für ihren Auftritt bei der Krönung von König Charles (74) hatte sich Katy hingegen ungewohnt zurückhaltend gezeigt. Für die royale Zeremonie hatte sie ein rosafarbenes Kostüm gewählt, das aus einem Kleid und einem Blazer bestand. Dazu trug sie einen großen dazu passenden Hut.

ACES / BACKGRID Katy Perry in Las Vegas, Mai 2023

ACES / BACKGRID Katy Perry, Musikerin

Getty Images Katy Perry, Popsängerin

