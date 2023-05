Williams Freunde gaben Prinzessin Kate einen fiesen Namen

Prinzessin Kate (41) hatte wohl einfach weggehört. Die Britin und Prinz William (40) lernten sich während ihres Studiums in Schottland kennen und lieben. Anfangs lief bei den beiden jedoch nicht alles glatt – sie führten einige Jahre eine On-off-Beziehung. Erst 2011 waren sie sich ihrer Liebe sicher und gaben sich einander während einer royalen Zeremonie das Jawort. Bevor Kate und William geheiratet haben, sollen die Freunde des Prinzen der Brünetten einen gemeinen Spitznamen gegeben haben.

Eine Royal-Expertin verriet jetzt Mirror, dass die mittlerweile dreifache Mutter von den Freunden ihres Mannes wohl nicht immer gut behandelt worden ist: Ihr wurde ein Kurzname auferlegt, der ihre Mutter Carole Middleton (68) verspottet haben soll. So habe man die Prinzessin von Wales früher als "Doors to Manual" bezeichnet, was auf den früheren Beruf ihrer Mama als Flugbegleiterin anspielen sollte. "Zu ihrer vollen Ehre – Kate hat sich nie auf die Hochnäsigkeit der oberen Klassen eingelassen", erklärte die Expertin.

Vielmehr sei Kate stark geblieben, obwohl sie den Namen anscheinend überhaupt nicht mochte. "Es war nie ein Zuckerschlecken, aber sie hat eine außergewöhnliche Charakterstärke und Widerstandsfähigkeit", verriet die Quelle und führte weiter aus: "Ich habe nicht ein einziges Mal gesehen oder gehört, dass sie die Beherrschung verliert."

Anzeige

Getty Images Prinz William im Januar 2010

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in London

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Juni 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de