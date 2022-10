Warum nahm Prinz William nicht an Erstsemesterwoche teil?

Warum ließ sich Prinz William (40) damals die Erstsemesterwoche entgehen? Der Sohn von König Charles III. (73) studierte zwischen 2001 und 2005 an der University of St Andrews in Schottland. Dort lernte er seine jetzige Frau Prinzessin Kate (40) kennen, die damals noch Kate Middleton hieß. Bis sie in der Uni das erste Mal aufeinandertrafen, sind aber erst mal ein paar Tage vergangen: Prinz William hat die Erstsemesterwoche sausen lassen – aus einem ganz bestimmten Grund!

In einem früheren Interview mit ITV News sprachen der Prinz und die Prinzessin über ihre Kennenlernphase. Diese setzte etwas verspätet ein, da sich William zum Semesterstart kaum blicken ließ. "Eigentlich war William anfangs gar nicht da, er war nicht mal bei der Erstsemesterwoche dabei", plauderte die Brünette aus und fügte hinzu: "Also hat es ein bisschen gedauert, bis wir uns kennengelernt haben." Der Prinz habe damals zu seiner eigenen Sicherheit nicht an den Events teilgenommen, da viele Partys mit großen Menschenmassen gefeiert wurden.

Als sich Kate und William dann aber kennengelernt hatten, entstand erst einmal eine Freundschaft. "In St. Andrews waren wir zunächst über ein Jahr lang befreundet", verriet der 40-Jährige und erklärte: "Wir verbrachten einfach irgendwann mehr Zeit miteinander, kicherten, hatten viel Spaß und stellten fest, dass wir die gleichen Interessen hatten und uns einfach gut amüsierten."

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im April 2008

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Oktober 2022

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William 2007

