Hellblonde Perücke! Lana Del Rey zeigt sich total verändert

Lana Del Rey (37) zeigt sich von einer neuen Seite! Die US-amerikanische Musikerin hat sich im Laufe ihrer Karriere einen großen Namen auf der ganzen Welt gemacht: Ihre Fans lieben sie nicht nur für ihre Songs wie beispielsweise "Video Games", "Summertime Sadness" oder auch "Ultraviolence", sondern auch für ihren unverkennbaren Look. Doch vor wenigen Tagen überraschte die Songwriterin ihre Supporter mit einem neuen Look: Lana trat bei ihrem jüngsten Konzert mit einer platinblonden Perücke auf!

Auf neuen Fotos, die während Lanas Konzert auf dem Mita Festival am 27. Mai in Brasilien entstanden sind, tritt die "Say Yes To Heaven"-Interpretin mit einer krassen Veränderung auf die Bühne: Auf den Schnappschüssen performt die 37-Jährige ihre Hits nämlich in einer hellblonden Perücke im Stil von Hollywood-Ikone Marilyn Monroe (✝36). Im Laufe des Konzerts nahm die Musikerin das Haarteil dann aber ab und präsentierte den Fans ihre gewohnt brünette Mähne.

Lana reiste aber nicht nur für das Festival nach Brasilien. Die Sängerin hatte sich schon in den Tagen vor ihrem Konzert in Südamerika aufgehalten und die Sonne genossen: Vor einigen Tagen hatten bereits Fotos die Runde gemacht, auf denen die Beauty in einem beigefarbenen Strick-Look am Strand liegt.

Lana Del Rey im März 2023 in Inglewood

Lana Del Rey auf dem Mita Festival im Mai 2023 in Brasilien

Lana Del Rey, Sängerin

