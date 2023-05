Liebesgerüchte: Gisele Bündchen und Joaquim paddeln zusammen

Sie wurden schon wieder zusammen gesehen! Gisele Bündchen (42) und Tom Brady (45) hatten im Oktober 2022 ihre Scheidung nach 13 Jahren Ehe bekannt gegeben. Und seitdem wird das Model immer wieder mit Joaquim Valente in Verbindung gebracht. Die Victoria's Secret-Schönheit beteuerte zwar bereits, dass sie und ihr Ju-Jutsu-Trainer nur gute Freunde seien – doch nun wurden Gisele und Joaquim schon wieder zusammen gesehen!

Fotos zeigen die beiden, wie sie gemeinsam auf Stehpaddeln über einen See in Miami schippern. In einem schwarzen Bikini präsentiert die Schönheit ihren durchtrainierten Körper. Außerdem trägt sie einen Strohhut und eine schwarze Sonnenbrille. Und auch der Sportler präsentiert in seiner grünen Badehose stolz seine Muskeln. Es scheint, als würden Gisele und Joaquim ihre gemeinsame Zeit sehr genießen.

In einem Interview mit Vanity Fair erklärte die 42-Jährige im März, dass man ihr wohl mit jedem Mann, mit dem sie unterwegs ist, eine Affäre nachsagen könnte.

"[Joaquim] ist unser Lehrer und, was am wichtigsten ist, er ist eine Person, die ich bewundere und der ich vertraue", verriet Gisele. "Es ist so gut, diese Art von Energie zu haben, und dass meine Kinder diese Art von Energie um sich herum haben", führte sie weiter aus.

Anzeige

BackGrid/MEGA Gisele Bündchen und Joaquim Valente, Mai 2023

Anzeige

BackGrid/MEGA Gisele Bündchen und Joaquim Valente, Mai 2023

Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de