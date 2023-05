Patchwork: Emme Muñiz und Seraphina Affleck verstehen sich

Emme Muñiz (15) und Seraphina Affleck (14) sind offenbar nicht nur Stiefgeschwister. Im vergangenen Jahr hatten Ben Affleck (50) und Jennifer Lopez (53) geheiratet. Die beiden bringen jeweils Kinder aus früheren Beziehungen mit in die Ehe: Der Schauspieler hat bereits drei Kinder und die Sängerin hat ihre Zwillinge. Dass die Patchwork-Familie funktioniert, beweisen nicht nur die berühmten Eltern. Auch Emme und Seraphina scheinen gerne Zeit miteinander zu verbringen.

Am Donnerstag verbrachte Seraphina einen Tag mit ihrer Mutter Jennifer Garner und einigen Freunden im Disneyland. Mit dabei war auch J.Los Spross Emme. Die beiden schienen beim Karussell- und Achterbahnfahren jede Menge Spaß zu haben. Offenbar verstehen sich die Stiefgeschwister bestens. Beim Warten in der Schlange unterhielten sie sich fröhlich und Mama Jennifer machte sogar ein Gruppenfoto, auf dem sie in die Kamera strahlen.

Jennifer soll sich bereits über das Liebescomeback von ihrem Ex Ben und seiner J.Lo gefreut haben. Auch wenn es immer wieder Gerüchte gibt, dass die beiden Frauen sich nicht verstehen, ist die Schauspielerin über die Hochzeit ihres Verflossenen wohl glücklich gewesen. "Sie freuen sich darauf und Jennifer geht es gut damit", hatte ein Insider Life & Style verraten. Wie nun auch der Ausflug nach Disneyland beweist, soll es der 51-Jährigen wichtig sein, dass sich vor allem die Kinder verstehen.

Seraphina Affelck und Emme Muñiz im Mai 2023

Jennifer Garner (r.) mit Seraphia Affleck und Emme Muñiz

Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der "The Mother"-Premiere

