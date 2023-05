Auch Adoption möglich: Lucas Cordalis möchte einen Sohn!

Planen Lucas Cordalis (55) und Daniela Katzenberger (36) etwa Baby Nummer zwei? Seit Anfang 2014 sind die Kultblondine und der Partysänger nun schon ein Paar. Bloß ein Jahr später erblickte dann auch schon ihre gemeinsame Tochter Sophia Cordalis (7) das Licht der Welt vor laufenden Kameras. Wie glücklich die kleine Familie ist, zeigt das Paar nicht bloß gerne im TV, sondern auch in den sozialen Medien. Nun wünschen sich Lucas und Daniela aber offenbar noch ein weiteres Kind!

Laut der Bild soll die Familienplanung von den beiden Realitystars noch nicht abgeschlossen sein. Lucas wünsche sich wohl noch einen Sohn, den er nach seinem verstorbenen Vater Costa Cordalis (✝75) benennen wolle. Sollte es auf natürlichem Wege nicht mit einem Baby klappen, überlege das Paar angeblich, ein Kind zu adoptieren.

Dass Sophia im Auge der Öffentlichkeit aufwächst, ist für sie wohl kein Problem. Laut Daniela sei es für ihre Tochter das Normalste der Welt. In ihrer Wahlheimat sei der Trubel aber weniger groß. "Sie bekommt das hier in Mallorca nicht in diesem Ausmaß mit. Wenn sie dann mal von deutschen Kindern erkannt wird, findet sie das cool", berichtete die Katze auf Instagram.

Instagram / lucascordalis Sophia Cordalis, Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im April 2023

Getty Images Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im November 2017

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis mit seiner Tochter Sophia

