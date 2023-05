Heiß! Ryan Reynolds zeigt seinen trainierten Bizeps im Netz

Ryan Reynolds (46) ist in Topform! Der Schauspieler ist ein waschechter Familienvater. Mit seiner Blake Lively (35) teilt er vier gemeinsame Kinder. Das jüngste war erst Anfang dieses Jahres zur Welt gekommen. Doch seine Vaterrolle sorgt keinesfalls dafür, dass der Hottie sich gehen lässt. Im Gegenteil: Aktuell trainiert der Vierfachpapa für seine Rolle im dritten Teil von Deadpool. Im Netz erlaubte Ryan seinen Fans nun einen Blick auf seinen ziemlich ansehnlichen Bizeps!

Der 46-Jährige teilt in seiner Instagram-Story ein Foto, auf dem er seinen prallen Bizeps in einem weißen Tanktop in Szene setzt, während er draußen die Sonne genießt. Dazu schreibt der "Free Guy"-Darsteller: "Der Sommer in New York lässt mich bereuen, wie ich den Winter in New York behandelt habe." Auch seiner Frau gefällt die aktuelle Form ihres Liebsten offensichtlich. Sie teilt das Bild ebenfalls und fügt einige Emojis hinzu, welche 'extra scharf' bedeuten.

Doch auch Blake scheint bereits wenige Monate nach der Geburt wieder fit zu sein. Zuletzt veröffentlichte die Blondine Fotos aus dem Familienurlaub. Auf einem der Bilder lachen Blake und Ryan neben ihren Müttern Elaine Lively und Tammy Reynolds. Auf einem weiteren Bild posiert die Blondine in einem schwarzen Badeanzug vor einer traumhaften Kulisse und präsentiert damit ihren After-Baby-Body.

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively im Februar 2022 in New York City

Instagram / blakelively Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Müttern

Instagram / blakelively Blake Lively, Schauspielerin

