Kevin Federline drängt Britney, Hawaii-Umzug zuzustimmen!

Wird sie ihre Söhne ziehen lassen? Britney Spears (41) ist derzeit wohl auf Wolke sieben mit ihrem Liebsten Sam Asghari (29). Doch die Beziehung zu ihren zwei Kids Jayden (16) und Sean Preston (17) steht derzeit wohl sehr auf die Kippe – die Sängerin soll zu den Jungs seit vielen Monaten keinen Kontakt mehr haben. Diese wollen nun anscheinend mit ihrem Vater Kevin Federline (45) nach Hawaii umziehen. Dafür brauchen sie jedoch die Zustimmung ihrer Mutter. Kevin drängt Brit nun, den Umzug abzusegnen!

Wie TMZ berichtet, habe der Ex der "Toxic"-Interpretin eine Deadline gesetzt. Bis Freitag dieser Woche soll Britney demnach dem Umzug ihrer Söhne zustimmen. Falls sie dem nicht nachgehe, werde Kevin ein gerichtliches Verfahren einleiten wollen. Der Anwalt des 45-Jährigen habe Brits Anwalt bereits mehrere Male aufgefordert, das Go der Sängerin einzufordern. Die Musikerin hat sich wohl jedoch bis jetzt in noch keinster Weise dazu geäußert.

Eine geheime Quelle meint, die Jungs wollen Los Angeles angeblich entfliehen – gerade auch wegen der kritischen Situation mit ihrer Mutter. Ob Britney ihre Söhne tatsächlich ziehen lassen wird, ist fraglich. Auch wenn ihre Beziehung zu ihren Kids derzeit schwierig ist, hoffe die Blondine, dass sich das Verhältnis in naher Zukunft wieder bessert.

Getty Images Kevin Federline, Mai 2007

Getty Images Britney Spears, Musik-Ikone

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen im Mai 2018

