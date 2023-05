Nach Pete: Kim Kardashian hat ein Auge auf jemanden geworfen

Wie steht es eigentlich bei Kim Kardashian (42) in Sachen Liebe? Die TV--Bekanntheit war fast zehn Jahre mit dem Vater ihrer Kinder zusammen gewesen. Doch 2021 zerbrach ihre Beziehung mit Kanye West (45). Vergangenes Jahr fand die Unternehmerin eine neue Liebe in dem Komiker Pete Davidson (29). Doch das Glück hielt nur für etwa neun Monate. Nun soll Kim sich wohl wieder verguckt haben.

Ein Insider behauptete gegenüber Us Weekly zu wissen: "Kim datet offiziell niemanden, aber es gibt jemanden, an dem sie interessiert ist." Die Quelle fügte allerdings hinzu: "Bis jetzt gab es nur subtile Flirts zwischen den beiden, aber sie sind noch nicht ausgegangen." Die Vierfachmama wolle es auch nicht überstürzen: "Sie ist noch nicht bereit, sich bei einem Date mit jemandem zu zeigen, weil sie keine große Sache daraus machen will."

Die vergangene Beziehung der Influencerin war an ihrem hohen Arbeitspensum gescheitert. Im August des vergangenen Jahres hatte eine Quelle gegenüber E! News bestätigt: "Sie haben viel Liebe und Respekt füreinander, aber sie fanden, dass die große Entfernung und ihre anspruchsvollen Zeitpläne es wirklich schwierig machten, eine Beziehung zu führen."

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Saint, North, Psalm und Chicago

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de