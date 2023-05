Trotz Zeichen: Khloé Kardashian und Tristan sind nur Freunde

Was geht zwischen Khloé Kardashian (38) und Tristan Thompson (32)? Einst galten die beiden als Traumpaar, bekamen zwei Kinder – doch der Basketballer war seiner Frau nie treu und zeugte während der Beziehung sogar Nachwuchs mit einer anderen Frau. Trotz des Betrugs und der anschließenden Trennung stehen die Unternehmerin und ihre Familie aber weiterhin zu ihrem Ex-Partner. Es gibt zahlreiche Zeichen, dass zwischen ihnen wieder mehr geht. Doch Khloé und Tristan sind wohl weiterhin nur enge Freunde!

Obwohl die Spekulationen im Netz heiß laufen, weil die beiden sehr viel Zeit miteinander verbringen, läuft wohl nichts zwischen ihnen. Insider bestätigen gegenüber TMZ, dass Khloé und Tristan lediglich als Eltern eng zusammenarbeiten. Der Sportler wohne sehr nah bei seiner Ex und den Kids, weswegen sie oft zusammen seien. Dem Realitystar sei es wichtig, dass ihr Babydaddy eine enge Bindung zu den Kindern habe. Die beiden seien wegen dieses Aspekts einfach nur gut befreundet.

Zuletzt heizte Khloé die Gerüchte um eine Liebes-Reunion mal wieder an: Sie war Anfang der Woche in einem von Tristans Autos durch die Straßen gefahren. Der Casanova scheint also nicht nur bei ihr ein- und auszugehen, sondern auch seine Autoschlüssel mit ihr zu teilen.

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian, November 2022

Anzeige

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

Anzeige

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de