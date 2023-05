Vor Iron Man: Robert Downey Jr. sollte Bösewicht spielen!

Darüber wären Marvel-Fans sicherlich traurig gewesen! Robert Downey Jr. (58) war vor 15 Jahren das allererste Mal in seine Paraderolle des Tony Stark aka Iron Man geschlüpft. Danach stand er noch für neun weitere Action-Filme als störrischer Milliardär im eisernen Anzug vor der Kamera und feierte damit so einige Erfolge. Doch eigentlich sollte Robert vor seinem Iron-Man-Job einen ganz anderen Charakter im Marvel-Universum verkörpern!

In einem YouTube-Interview verrät Regisseur Jon Favreau (56) nun, dass Robert den Bösewicht im 2005 erschienenen "Fantastic Four"-Film spielen sollte. "Ich erinnere mich, dass Sie sich alle mit [Robert] bereits für Doctor Doom oder ein anderes Projekt getroffen haben", erklärt er. Der 58-Jährige sei zu der Zeit mit seiner Rolle in "Zodiac" durchgestartet, "deshalb wusste jeder, wer er war." Schlussendlich war Julian McMahon als Doctor Doom zu sehen.

Auch wenn Iron Man eine seiner erfolgreichsten Rollen war – in die Rolle des Tony Stark wird er wohl nie mehr schlüpfen. "Nach diesen ersten zehn Jahren der Marvel-Geschichte werden die Fackeln weitergereicht – wie zum Beispiel, dass der Name Robert Downey Jr. nicht mehr auf dem Tisch liegt. Es ist also so etwas wie eine neue Generation, die in den Vordergrund getreten ist", erklärte Marvel-Chef Stephen Broussard im Gespräch mit Just Jared.

Getty Images Robert Downey Jr., Schauspieler

Getty Images Robert Downey Jr., Oktober 2022

Getty Images Chris Hemsworth, Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Jeremy Renner und Mark Ruffalo

