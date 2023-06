Vorfreude steigt: Neuer Trailer von "And Just Like That"!

Sex and the City-Fans aufgepasst! And Just Like That – das Sequel der beliebten Serie und der gefeierten Filme – geht schon bald in eine zweite Runde: Ab dem 22. Juni können die Zuschauer wieder in die Welt von Carrie, Charlotte und Co. eintauchen. Vergangenen Monat teilte die Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker (58) bereits einen ersten Teaser im Netz. Nun wurde auch ein offizieller Trailer veröffentlicht!

Sky Deutschland bringt die Fans mit dem Video auf YouTube in freudige Erwartung. Die Protagonistin Carrie deutet darin Großes an: "Wir alle leben in seliger Ahnungslosigkeit, während sich unser Leben bereits ändert." Besonders spannend: Am Ende des Clips wird die Kolumnistin mit ihrem einstige Liebsten Aidan in einem Restaurant gezeigt. Dieser äußert, dass es sich nicht anfühle, als seien zehn Jahre vergangen...

Bereits in dem Clip, welchen die Carrie-Darstellerin im April teilte, wird ein Liebescomeback der beiden Charaktere angedeutet. "Manche Dinge lässt man besser in der Vergangenheit – aber vielleicht ja nicht alles", lauten die Worte von Sarah Jessica Parkers Rolle in dem ersten Teaser.

