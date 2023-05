Gerard Piqué und seine Clara halten bei Konzert Händchen!

Gerard Piqué (36) ist offenbar total verliebt. Der Fußballer und seine Partnerin Shakira (46) hatten sich im Sommer 2022 getrennt. Mittlerweile ist die Sängerin aus der gemeinsamen Wahlheimat Barcelona weggezogen. Für den Spanier soll ihr Weggang vor allem wegen der beiden Söhne schlimm sein. Doch seine neue Liebe Clara Chia Marti scheint ihn aufrecht zu halten: Bei einem Konzert wirkten Gerard und Clara sehr verliebt!

Hand in Hand schlenderten Gerard und Clara über das Konzertgelände. Wie Daily Mail berichtet, besuchten sie zusammen mit Freunden eine Show der Band Coldplay in Barcelona. Das Paar schien dabei bester Laune zu sein und lachte glücklich. Vor allem der Sportler strahlte übers ganze Gesicht. Es machte den Eindruck, als sei er wirklich verliebt in seine Clara. Passend zu dem Open-Air-Konzert traten sie in einem lässigen Look auf: Während Clara eine weite Jeans mit einer schwarzen Jacke kombinierte, entschied Gerard sich für eine Cargohose und eine Jeansjacke.

Bis vor wenigen Tagen hatten Clara und Gerard einen romantischen Urlaub in Dubai verbracht. Der 36-Jährige hatte dort offenbar die Chance genutzt, um seiner Partnerin eine süße Liebeserklärung zu machen. Laut The Sun hatten sie traute Zweisamkeit in einem Luxusresort genossen. Dort hatte er seiner Liebsten dann ganz romantisch zwei rote Rosen überreicht.

GTres / SplashNews.com Gerard Piqué und Clara Chia Marti im Mai 2023

Getty Images Gerard Piqué im Mai 2021

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué und seine Clara im Mai 2023

