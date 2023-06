GNTM-Gastjurorin Kerstin Schneider genervt von Drag-Show?

Sie sah nicht sehr angetan aus! Bei Germany's next Topmodel stand in der aktuellen Folge das langersehnte Covershooting an. Dafür war Modejournalistin Kerstin Schneider als Gastjurorin angereist. Die Kandidatinnen mussten in der Episode außerdem an der Seite von professionellen Dragqueens eine Drag-Show performen. Während Model-Mama Heidi Klum (50) vom ein oder anderen Auftritt angetan war, sah das bei der Gastjurorin anders aus: Kerstin wirkte genervt von der Darbietung der GNTM-Girls!

Dieser Meinung sind zahlreiche User auf Twitter aufgrund ihrer Mimik: "Selbst Joachim Llambi (58) hätte wahrscheinlich mehr Spaß an der Show gehabt als Kerstin Schneider." Weitere Kommentare lauten: "Das war dieses Jahr wohl das letzte Harper's-Bazaar-Covershooting" und "Kerstin rekapituliert die Vertragsbedingungen und sucht nach der Kündigungsfrist." Die Chefredakteurin selbst lässt nach der Show jedoch nicht verlauten, dass sie nicht begeistert gewesen war.

Viele GNTM-Zuschauer sind aber gewiss alles andere als angetan von den Drag-Performances der Kandidatinnen. Laut ihnen fehlte es bei vielen Girls an Energie, die für einen solchen Auftritt schwer vonnöten sei. Ein Fan des Formats von Heidi Klum macht sich sogar über die Mädels lustig: "Die tanzten wie ich nach 15 Tequila-Shots! Das war überhaupt nicht gut!"

Anzeige

ProSieben / Sven Doornkaat Anna-Maria, Ida, Selma, Coco, Vivien, Nicole, Olivia und Somajia bei GNTM 2023

Anzeige

ProSieben/Sven Doornkaat GNTM-Olivia, Anna-Maria, Vivien, Ida und Nicole vor dem Feiern in Las Vegas

Anzeige

ProSieben / Sven Doornkaat Olivia (L.) und Anna-Maria mit einer Draqueen bei GNTM 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de