Kurz nach zweiter Geburt: Kisu teilt süßes Geschwisterbild

Nicht nur Kisu (31) schwebt im Babyglück! Die YouTuberin und ihr Mann Kevin Tewe hatten sich 2019 das Jawort gegeben und wenig später ihr Töchterchen Milena auf der Welt begrüßt. Vor ein paar Monaten hatte die Influencerin dann auch ihre zweite Schwangerschaft verkündet. Am 1. Juni wurde ihr zweites Wunder geboren und Milena wurde große Schwester. Jetzt teilt Kisu ein süßes Geschwisterfoto von ihren beiden Mädels!

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die Beauty ein Foto ihrer Tochter Milena, die es sich auf dem Sofa gemütlich gemacht hat. In ihren Armen liegt in ein Handtuch eingewickelt ihr neugeborenes Schwesterchen. Stolz schaut Milena das Baby an, das sich das Ärmchen über sein Gesicht hält. Dazu schreibt Kisu: "Große Schwester" und versieht die Worte mit einem Emoji mit Tränen in den Augen und einem Herz.

Im Promiflash-Interview verriet Kisu auch, wie die kleine Milena auf ihr Geschwisterchen reagierte: "Milena war richtig aufgeregt und konnte nicht mehr aufhören, ihre kleine Schwester zu streicheln." Eine Sache fand die frisch gebackene große Schwester besonders spannend, berichtete die Zweifachmama: "Von den kleinen Händen und Füßen war sie ganz begeistert."

Instagram / kisu Kisus Tochter Milena hält ihre Schwester im Arm

Instagram / kisu Kisu mit ihrer Tochter Milena und ihrem Mann Kevin

Instagram / kisu Kisu mit ihren beiden Töchtern

