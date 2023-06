Prinz Harry war bei "The Late Late Show"-Ende mit dabei

Auch er verabschiedete sich! Von 2015 bis 2023 hatte James Corden (44) mit "The Late Late Show" die Zuschauer bestens unterhalten. In dem TV-Format hatte der Moderator Gäste wie Kylie Jenner (25) oder auch Harry Styles (29) begrüßt. Im April fand die Sendung aber nach acht Jahren ein Ende. Prinz Harry (38), der ebenfalls einen Auftritt in der Unterhaltungsshow hatte, gehörte inoffiziell zu den letzten Gästen!

In der allerletzten Ausgabe der "The Late Late Show" ließ es sich auch der Mann von Herzogin Meghan (41) nicht nehmen und stattete dem Set, an dem James viele Jahre die Show aufzeichnete, einen Besuch ab. Zwar zeigte sich Harry dem Publikum nicht, dafür war er aber hinter den Kulissen anwesend, wie ein YouTube-Video zeigt. Der 38-Jährige hatte sich augenscheinlich sehr nützlich gemacht und verteilte Getränke an die Mitarbeiter.

Ob Harry jedoch noch lange in den USA bleiben darf, ist aktuell fraglich. Der Grund: In seinen Memoiren hatte der zweifache Vater über seine Drogenvergangenheit ausgepackt – und genau das könnte ihn sein US-Visum kosten. Am 6. Juni will ein Gericht darüber entscheiden, ob er bleiben darf oder seine Einreiseerlaubnis verliert.

Getty Images James Corden im Juni 2016

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Prinz Harry im Mai 2023

