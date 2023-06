Zwei Tage nach Geburt: Kisu gibt Update aus dem Wochenbett

Kisu (31) könnte gerade wohl nicht glücklicher sein! Die Youtuberin hatte vor einigen Monaten total happy verkündet, dass sie und ihr Mann Kevin Tewe zum zweiten Mal Eltern werden. Ihre erste Tochter Milena bekam dann vor wenigen Tagen eine kleine Schwester, deren Name bisher aber noch nicht bekannt ist. Nun genießt die Influencerin die erste Zeit mit ihrem neusten Familienzuwachs – kurz nach der Entbindung teilt Kisu nun ein Update!

Mit einigen Instagram-Storys meldet sich die 31-Jährige bei ihren Fans. "Zwei Tage nach der Geburt: [...] Still-BH, Wochenslip und Einlage, Kaiserschlüpfer und Postpartum-Gürtel", schreibt sie unter einen Schnappschuss, auf dem sie in Unterwäsche und Bauchgurt vor dem Spiegel posiert. Sie sei allerdings noch immer etwas angeschlagen: "Der Husten ist leider noch da und absolut unangenehm, aber meine Schichten halten alles zusammen angenehm."

Ihre zweite Tochter bekam sie bei sich Zuhause – wie Kisu im Interview mit Promiflash verriet, sei das auch eine gute Entscheidung gewesen. "[Sie] war total schön, vor allem wegen der vertrauten Atmosphäre", gab sie preis und fügte hinzu: "Danach in die eigene Dusche zu steigen und sich direkt in die eigene Bettwäsche zu kuscheln, ist einfach so ein tolles Gefühl."

