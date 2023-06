Für seine Sicherheit: Danny Masterson separiert von Insassen

News zu Danny Masterson (47)! Der Die wilden 70er-Star zieht seit einigen Jahren mit Negativschlagzeilen die Aufmerksamkeit auf sich. Er wurde wegen Vergewaltigung angeklagt. Mehrere Frauen warfen ihm vor, sie Anfang der 2000er sexuell belästigt zu haben. Vor wenigen Tagen wurde der US-Amerikaner in Los Angeles in zwei der drei gegen ihn erhobenen Anklagepunkten für schuldig befunden. So läuft Dannys Zeit im Gefängnis derzeit ab!

Wie TMZ berichtet, wartet der Schauspieler nun auf seine Verurteilung. Jedoch ist Danny nicht mit den ganz "normalen" Insassen inhaftiert. Der 47-Jährige soll aus Sicherheitsgründen in "administrativer Absonderung" gehalten werden – angeblich in demselben Bereich, in dem auch andere prominente Insassen schon waren. Die Quellen meinen, dass auch O.J. Simpson (75) dort gesessen habe.

Außerdem geben die Informanten auch einige Details zu seiner Zelle preis. Danny soll keinen Fernseher, dafür aber Bücher aus der Gefängnisbücherei zur Verfügung haben. Dennoch dürfe er für zwei Stunden am Tag aus seiner Zelle raus und dann einen Fernseher und ein Telefon nutzen können.

Getty Images Danny Masterson im Juni 2015

Getty Images O.J. Simpson, Mai 2017

Getty Images Danny Masterson bei seinem Prozess in L.A. im September 2020

