Gülcan Kamps gibt Mama-Update: So viel wiegt ihr Kind jetzt!

So macht sich Gülcan Kamps' (40) Baby! Die Moderatorin ist Ende 2021 zum ersten Mal Mama geworden. Nachdem sie jahrelang versucht hatte, ein Kind zu bekommen, durften sie und ihr Ehemann Sebastian Kamps endlich ihren Nachwuchs in den Armen halten. Immer wieder teilt die Viva-Bekanntheit seitdem Einblicke in ihren Mama-Alltag. Jetzt sprach Gülcan über das Gewicht ihres Nachwuchses und die Essgewohnheiten.

Auf Instagram reagiert die 40-Jährige auf einige Fragen ihrer Fans, nachdem sie viele auf das Gewicht ihres Kindes angesprochen haben. "Bei uns gibt es täglich drei Mahlzeiten und zwei Snacks und mein Schatz wiegt 12 Kilo mit 1,5 Jahren", erklärt Gülcan daraufhin. Damit wolle sie aber keinen Maßstab für andere Mütter setzen: "Macht euch aber bitte keine Sorgen, wenn eure Kinder deutlich weniger oder mehr wiegen. Das sagt über das Immunsystem oder die Gesundheit gar nichts aus", stellt sie klar.

Vor rund einem Monat berichtete Gülcan schon ihren Fans, dass sie langsam ihr Kind abstillen wolle. Zwar bekomme es zusätzlich noch Beikost, aber: "Wir möchten ein zweites Kind (vor allem für unser erstes Kind) und mein Frauenarzt hat mir dringend empfohlen, abgestillt zu haben, bevor ich wieder schwanger werde", betonte sie.

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Gülcan Kamps, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de