"Ungeduscht": Molly-Mae Hague gibt ehrliches Mama-Update!

Sie gewährt einen authentischen Einblick! Molly-Mae Hague (24) und ihr Partner Tommy Fury sind seit einigen Monaten Eltern. Ende Januar erblickte ihre kleine Tochter Bambi das Licht der Welt. Von ihrem neuen Leben als Mama berichtet die britische Influencerin ihren Fans regelmäßig im Netz. Nun meldet sich Molly-Mae aus dem Urlaub – und zeigt ihren Fans, wie es mit einem kleinen Baby manchmal auch aussehen kann!

In ihrer Instagram-Story teilt die 24-Jährige einige Eindrücke ihres Urlaubs auf der karibischen Insel Barbados. Auf einem kurzen Clip hält sie die kleine Bambi auf dem Arm und wiegt sie ganz sanft hin und her. Darauf trägt sie einen lässigen braunen Pyjama, auf dem einige kleine Flecken zu sehen sind. "Milch-beschmiert und ungeduscht", gibt Molly-Mae ehrlich zu. Aber wenn sie ihre Tochter im Arm hält, scheint ihr das komplett egal zu sein. "Ein Start in einen neuen Tag im Paradies mit meinem Traum-Mädchen", schwärmt sie.

Die einstige UK-Love Island-Kandidatin genießt die Zeit mit ihrem Töchterchen offenbar sehr. Vor einigen Wochen musste sie aber das erste Mal auf Geschäftsreise ohne ihr Baby – und das fiel Molly-Mae überhaupt nicht leicht. "Am Nachmittag hatte ich einen kleinen Zusammenbruch, weil es einfach so viel auf einmal war. Es ist der zweite Tag ohne Bambi", berichtete sie ihren Fans in einem YouTube-Vlog.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury mit ihrer Tochter Bambi, Mai 2023

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Juni 2023

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi, März 2023

