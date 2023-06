Das forderte Kim Cattrall für "And Just Like That"-Auftritt

Sie hatte Bedingungen! Seit 2021 wird Sex and the City im Reboot And Just Like That weitererzählt – allerdings ohne Kim Cattrall (66). Sie soll sich mit ihren Ex-Kolleginnen zerstritten haben und ist deshalb nicht wieder in ihre Rolle der Samantha geschlüpft – bis jetzt. In der zweiten Staffel wird die Britin in einer Szene zu sehen sein. Kims Rückkehr war aber an bestimmte Forderungen geknüpft!

Ein Insider plaudert nun gegenüber Page Six aus, dass die 66-Jährige sich unter anderem weigerte, bei ihrem Comeback mit einer der anderen Hauptdarstellerinnen vor der Kamera zu stehen. "Kim hatte zwei Bedingungen: Erstens, dass sie nicht mit einem der anderen Mädchen spielen würde, und zweitens, dass sie Michael Patrick King nicht sehen wollte", meint die Quelle. So wie es aussieht, herrscht nicht nur dicke Luft zwischen Kim, Sarah Jessica Parker (58) und Co. – sie scheint sich auch mit Regisseur Michael nicht gut zu verstehen.

Außerdem herrschten auch strenge Sicherheitsvorkehrungen, um Kims Rückkehr geheim zu halten. Ihr Name stand beispielsweise auf keinen Drehplänen und sie wurde mit einem SUV mit geschwärzten Scheiben vorgefahren. Laut des Informanten von der New York Post sollen auch die Personen am Set von ihrem Part, bis zu ihrer Ankunft, nichts gewusst haben.

Getty Images Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kim Cattrall im Mai 2008

Getty Images Der Cast von "Sex and the City": Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon

Getty Images Kim Cattrall bei den Glamour Women of the Year Awards 2022 in London

