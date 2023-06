Erstes Mal im TV: So war es für die GNTM-Kandidatin Ida!

Für Ida ist der Traum vom Germany's next Topmodel-Sieg geplatzt! Die Kölnerin hatte im Rahmen der 18. Staffel von Heidi Klums (50) Castingshow gemeinsam mit Selma, Coco und Co. um den begehrten Titel gekämpft. Doch in der vergangenen Folge hatte sie dann ihre Koffer packen müssen. Aber wie war es denn für Ida eigentlich, sich während der Zeit der Ausstrahlung selbst im TV zu sehen? Promiflash hat bei dem Nachwuchsmodel nachgefragt...

"Es ist etwas ganz Neues natürlich", betont Ida im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Ich habe mich immer gefreut, wenn ich mich gesehen habe bei Shootings oder Walks, weil ich wusste: 'Wow, ich habe so gut abgeliefert! Ich muss das sehen!'" Insgesamt sei es für die Kölnerin ein "schönes Gefühl" gewesen, sich selbst auf dem Bildschirm zu sehen.

Ein paar Meilensteine hat sich Ida aber wohl ganz besonders gerne noch einmal angeschaut. "Mein Highlight war der erste Job, den ich bekommen habe – der Intimissimi-Job!", ruft sich die Beauty in Erinnerung und ergänzt: "Und, dass wir mit Heidi in Las Vegas feiern gehen konnten!"

Ida Kulis, GNTM-Kandidatin

Ida Kulis, GNTM-Kandidatin 2023

Ida im Oktober 2022 in Griechenland

