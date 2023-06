Kurz nach Geburt: Neu-Papa Jonah Hill und Olivia gehen aus!

Die Zweisamkeit kommt wohl nicht zu kurz! Jonah Hill (39) hält sein Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Dennoch wurden im März dieses Jahres die Gerüchte laut, dass er und Olivia Millar zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Und tatsächlich: Vor wenigen Tagen begrüßten der Schauspieler und seine Liebste ihr Baby auf der Welt. Jetzt wurde Jonah und Olivia erstmals nach der Geburt ihres Sprösslings zusammen gesichtet!

Wie Paparazzi-Bilder zeigen, die People vorliegen, genossen die frischgebackenen Eltern Zeit zu zweit. Für diesen Anlass wählte die Brünette einen pinken Rollkragenpullover, eine graue Leggings und dunkle Latschen. Ihr Liebster begleitete sie in einem hellblauen Hemd, gleichfarbigen Sneakern, einer dunklen Hose sowie einer Cap. In diesen Outfits spazierte das Paar durch die Straßen und gönnte sich ein Dinner in einem Restaurant.

Doch sind Jonah und Olivia mittlerweile schon verlobt? Im April hatte man die beiden beim Shoppen gesichtet, bei dem die damalige Babykugel der Beauty nicht das einzig Interessante gewesen war: An ihrem linken Ringfinger hatte ein auffälliger Ringfinger geprangt. Bislang haben die beiden aber noch nicht bestätigt, dass der "21 Jump Street" vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen sein könnte.

MEGA Olivia Millar und Jonah Hill

Getty Images Jonah Hill, Schauspieler

MEGA Jonah Hill, Schauspieler

