Shopping mit Babykugel: Sind Olivia und Jonah Hill verlobt?

Jonah Hill (39) und Freundin Olivia Millar heizen die Gerüchteküche über Verlobung weiter an! Seit letzten August ist die Beziehung zwischen dem "21 Jump Street"-Schauspieler und der Tochter des Topmodels Esmé Marshall bekannt. Ihr Privatleben hält die Unternehmerin eher bedeckt. Im vergangenen Monat enthüllte die Brünette jedoch ihre Schwangerschaft. Jetzt wurde Olivia mit ihrer Babykugel und einem Ring am Finger beim Einkaufen gesichtet!

Laut dem Nachrichtenportal Dailymail zeigte sich die Beauty an dem sonnigen Tag in einem gemütlichen Look mit ungeschminkten Gesicht und natürlichen Locken. Mit ihrem hellgrauen Langarm-Shirt, flauschigen Pantoffeln und einer hüftbetonten cremefarbenen Jogginghose gewährte sie große Einblicke auf ihren wachsenden Babybauch. Auf den Bildern ist zu erkennen, dass Olivia einen großen Diamantring mit quadratischem Schliff trägt.

Bislang bestätigten Olivia und Jonah weder ihre Beziehung noch eine Verlobung in der Öffentlichkeit. Auch auf dem roten Teppich traf man das Pärchen noch nicht zusammen an. Der amerikanische Schauspieler war bereits einmal im Jahre 2020 mit der Stylistin Gianna Santos verlobt, allerdings lösten beide die Verlobung nach einem knappen Jahr wieder auf.

Anzeige

MEGA Jonah Hill, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jonah Hill, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jonah Hill, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de