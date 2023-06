Paola Maria verrät: Sie wurde von einem Stalker belästigt!

Sie musste eine schlimme Zeit durchmachen. Paola Maria (29) ist schon seit Jahren in der Öffentlichkeit und gibt ihren Fans gerne Einblicke in ihren Alltag. Doch wie die Influencerin nun in ihrer Instagram-Story enthüllt, wurde die Berühmtheit ihr schon einmal zum Verhängnis – denn sie hatte einen Stalker! "Der Mann hat mich angesprochen, der hat mir auch eine Zeit lang echt ekelhafte und perverse Nachrichten geschrieben, da habe ich ihn geblockt.” Auch bei der Youtuberin Zuhause habe er ihr aufgelauert und vor der Tür kampiert, weswegen sie sich lange nicht sicher gefühlt habe.

