Starke Schmerzen: Samira Cilingir baut beinahe Autounfall

Das hätte böse enden können! Im November des vergangenen Jahres gab die ehemalige Love Island-Teilnehmerin Samira Cilingir bekannt, dass sie und ihr Partner Yasin (32) zum zweiten Mal Eltern werden. Doch die Schwangerschaft ist für den Realitystar alles andere als einfach. So hatte die baldige Zweifachmama große Sorge, ihr Kind zu verlieren, da sie ein Hämatom an der Plazenta hatte. Zudem ist die Schwangerschaft der Beauty mit starken Schmerzen verbunden – dadurch hätte Samira nun beinahe einen Autounfall gebaut!

In ihrer Story auf Instagram berichtet die Familienmama von dem traumatischen Erlebnis. "Ich habe wieder sehr dolle Schmerzen untenrum, aber dieses Mal fühlt es sich anders an", erklärt Samira. Aufgrund dieser Schmerzen habe sie nicht lenken können und sei beinahe gegen ein Schild gefahren! "Ich denke, ich darf kein Auto mehr fahren. Nicht, dass noch irgendwas Schlimmes passiert", zeigt sich die Reality-TV-Darstellerin einsichtig. Allerdings habe sie noch einige Termine wahrzunehmen. Der Schock steckt der Beauty offenbar noch immer in den Knochen. Samira gibt zu: "Ich habe zu Hause erst einmal geheult."

"Diese Schmerzen! Hinten am Steißbein und zwischen meinen Beinen, als sei da etwas gerissen”, beklagte sich die Schwangere bereits vor wenigen Wochen. Samira freue sich daher sehr auf die Zeit nach der Geburt. “Und nein, ich werde diese Schwangerschaft nicht vermissen”, stellte die einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin klar.

Instagram / samira.bne Samira Cilingir und Yasin Cilingir im Mai 2023

Instagram / samira.bne Samira Cilingir, Realitystar

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir mit ihrem Sohn Malik

