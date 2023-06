Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas mit Sohn unterwegs!

Sie machen daraus einen kleinen Familienausflug! Catherine Zeta-Jones (53) und Michael Douglas (78) sind seit über 20 Jahren verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Ihre Ehe ist seit Tag eins skandalfrei und dafür tun die zwei auch einiges. Vor allem wohl auch viel Quality-Time als Familie verbringen – so wie jetzt wieder: Catherine und Michael besuchten zusammen mit Sohn Dylan ein Formel-1-Rennen!

Wie Hello! berichtet, waren die drei am Sonntag zu Gast beim Großen Preis von Spanien. Bilder zeigen, dass der 22-Jährige eine ziemlich gute Zeit mit seinen Eltern hatte. In farblich aufeinander abgestimmten Looks machte das Trio neben der Boxengasse eine ziemlich gute Figur. Ganz offensichtlich ist Familie Douglas ein großer Formel-1-Fan – bereits vergangene Wochen waren die 53-Jährige und ihr Gatte beim Rennen in Monaco.

Mitte Mai war es nicht Dylan, der seine Eltern zu einem Event begleitete, sondern seine jüngere Schwester Carys. Bei den Filmfestspielen in Cannes war die Beauty das erste Mal an der Seite ihrer Eltern über den Red Carpet des Festivals flaniert. In einem atemberaubenden Kleid hatte sie alle Blicke auf sich gezogen.

Berliner,Alex J. / ActionPress Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas und ihr Sohn Dylan Michael Douglas, Februar 2023

Getty Images Carys Zeta Douglas im Mai 2023

Getty Images Carys Zeta Douglas, Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones in Cannes 2023

