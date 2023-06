Deutliche Ansage: Bebe Rexha reagiert auf fiese Bodyshamer

Das lässt Bebe Rexha (33) nicht auf sich sitzen! Nicht nur für ihre Songs wird die amerikanische Sängerin gefeiert: Im Netz begeistert sie ihre Fans außerdem mit sexy Schnappschüssen, auf denen sie ihre Kurven gekonnt in Szene setzt. Und das, nachdem Bebe bereits öffentlich über ihre gesundheitsbedingte Gewichtszunahme von 14 Kilo gesprochen hatte. Dennoch hat die Blondine immer wieder mit fiesem Hate zu kämpfen. Jetzt macht Bebe den Bodyshamern eine Ansage.

Auf Twitter teilte die 33-Jährige ein Spiegelselfie, auf dem sie ihren Bauch zeigte und Suchanfragen, in denen ihr Name und das Wort "fett" auftauchten. Unter dem Schnappschuss richtete sich Bebe direkt an die Hater und schrieb: "Ja, ich bin in meiner fetten Ära – und jetzt?" Ihre Fans reagierten mit Begeisterung. Ein Follower kommentierte: "Du bist immer noch genauso wunderschön."

Dies ist nicht das erste Mal, dass Bebe sich für mehr Body Positivity einsetzt. Erst im April hatte die Musikerin einen Screenshot auf Twitter veröffentlicht, der zeigt, dass nach "Bebe Rexha Gewicht" gegoogelt wurde. "Diese Suchleiste zu sehen, ist so beunruhigend", hatte die "Say My Name"-Interpretin darunter kommentiert. Außerdem stellte sie klar: "Ich bin nicht sauer, weil es wahr ist. Ich habe zugenommen. Aber es ist einfach scheiße."

Instagram / beberexha Bebe Rexha im Badeanzug

Instagram / beberexha Bebe Rexha

Instagram / beberexha Bebe Rexha

