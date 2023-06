Liam Hemsworth (33) hatte wohl so einige Kontrahenten! 2012 konnte der Schauspieler die begehrte Rolle des Gale Hawthorne in Hunger Games ergattern. In der erfolgreichen Buchverfilmung spielte er dabei bis 2015 an der Seite von Jennifer Lawrence (32) und Josh Hutcherson (30). Den Part des besten Freundes der Protagonisten wollten jedoch offenbar so einige Promis spielen. Diese Stars hätten beinahe Gale in "Hunger Games" gespielt!

Wie Just Jared berichtet, war wohl auch der "Die Zauberer vom Waverly Place"-Star David Henrie (33) im Rennen um die Rolle. Auch Robbie Amell (35) verkündete bereits öffentlich, dass er gerne den Charakter gespielt hätte. Gerüchte machten zudem die Runde, dass Drew Roy ebenfalls für Gale vorgesprochen hat. Die Fans des "Falling Skies"-Darstellers seien zumindest ganz heiß darauf gewesen, dass er die Zusage bekommt.

Am 17. November soll das sehnsüchtig erwartete Prequel der Reihe "Das Lied von Vogel und Schlange" endlich in den Kinos erscheinen. In der Vorgeschichte wird es um die zehnten Hungerspiele gehen und wie der spätere Präsident Coriolanus Snow dort als Mentor agiert.

David Henrie, Schauspieler

Robbie Amell im Februar 2018

Drew Roy, Schauspieler

