Entspannter Ausflug: John Cena mit Frau in London unterwegs

Er genießt die Zeit mit seinen Liebsten! John Cena (46) und Shay Shariatzadeh gehen seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Oktober 2020 hatten sie standesamtlich geheiratet, zwei Jahre später trauten sie sich erneut. Seine Beziehung sowie sein Privatleben hält der einstige Wrestlingstar weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus – nun wurden John und seine Frau aber händchenhaltend in London abgelichtet!

Paparazzi lichteten das Paar am Sonntag im Hyde Park ab. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, wirken John und Shay total entspannt: Ganz lässig laufen sie Hand in Hand über die Wege, schauen sich die Schwäne im See an und quatschten miteinander. Bei dem kleinen Ausflug leisteten den beiden außerdem auch Johns Mutter Carol und einige weitere Familienmitglieder Gesellschaft.

Kids haben die beiden Turteltauben aktuell noch nicht – wie ein Insider vergangenes Jahr gegenüber Us Weekly ausgeplaudert hatte, könnte sich das aber in Zukunft ändern: "Er hat so lange gesagt, dass er keine Kinder bekommen möchte, aber so langsam kann er sich mehr und mehr für die Idee erwärmen."

MEGA John Cena mit seiner Frau im Mai 2023

Getty Images John Cena, Schauspieler

MEGA John Cena und Shay Shariatzadeh in London

