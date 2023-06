Kim Cattrall war für "And Just Like That"-Cameo nicht am Set

Sie wollte wohl mit niemandem Kontakt haben! Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Kim Cattrall (66) tatsächlich bei And Just Like That mitspielen wird. Nach jahrelangem Streit mit Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker (58) konnte sie wohl ein guter Freund dazu überreden – ein nettes Sümmchen Gage tat sicher auch sein Übriges. Doch für ihren Mini-Auftritt kam Kim gar nicht erst ans Set, wie "And Just Like That"-Star Evan Handler (62) verrät!

Der 62-Jährige, der in der Serie den Ehemann von Charlotte York verkörpert, gibt gegenüber People preis, wie der Dreh der Samantha-Jones-Darstellerin ablief. "Anscheinend wurde [ihr Cameo] irgendwo in einer Garage gedreht, ohne Kontakt zu irgendjemandem, sodass der einzige Ort, an dem ich sie begrüßen kann, mein Wohnzimmer ist, wenn es im Fernsehen ausgestrahlt wird", erklärt der Serienstar schmunzelnd. Dennoch findet Evan, dass Kims kurze Rückkehr großartig sei.

Und tatsächlich waren ihre Forderungen so, wie sie letztendlich umgesetzt wurden: Sie ist wirklich niemandem über den Weg gelaufen! "Kim hatte zwei Bedingungen: Erstens, dass sie nicht mit einem der anderen Mädchen spielen würde, und zweitens, dass sie Regisseur Michael Patrick King nicht sehen wollte", plauderte vor Kurzem eine Quelle gegenüber Page Six aus.

Getty Images Evan Handler, Schauspieler

Getty Images Der Cast von "Sex and the City": Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon

Getty Images Kim Cattrall, Schauspielerin

